США закрили 12-й з початку року банк

Федеральна влада США закрила 12-й за ліком банк з початку року. Черговою жертвою фінансової кризи став невеликий регіональний банк Ameribank Inc., який мав 5 філій у штаті Західна Вірджинія і три філії в Огайо. Як повідомляється в прес-релізі Федеральної корпорації із страхування депозитів (FDIC), клієнтські рахунки банку будуть переведені до Pioneer Community Bank (Західна Вірджинія) і The Citizens Savings Bank (Огайо). Ameribank мав у своєму розпорядженні активи на суму 115 млн. дол., на депозитах банку зберігалися 102 млн. дол.

За законодавством Сполучених Штатів, Федеральна корпорація із страхування депозитів повністю покриває страховкою депозити в межах 100 тис. дол., в індивідуальних випадках ліміт може бути підвищений до 250 тис. дол.

У 2007 р. федеральна влада зафіксувала всього три випадки фінансової неспроможності американських кредитних установ. У 2008 р. проблеми на житлово-іпотечному ринку та жорсткіші умови міжбанківського кредитування паралізували фінансову систему країни, призвівши до закриття і банкрутства цілої низки великих фінансових інституцій. Зокрема, в липні ц.р. федеральна влада закрила банк IndyMac з активами в 32 млрд дол. А 15 вересня ц.р. прохання про банкрутство подав один із найстаріших американських інвестбанків Lehman Brothers.

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