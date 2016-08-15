Конкурсна комісія МОН затвердила 79 наукових проектів, що фінансуватимуться з держбюджету

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на заключному засіданні Конкурсної комісії з відбору проектів молодих вчених, які працюють у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління МОН.

За результатами роботи комісії, яка залучила для експертизи більше 300 незалежних експертів, визначили 79 проектів, які вже з серпня цього року отримають необхідне фінансування з держбюджету на їх реалізацію.

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Загалом на таке фінансування передбачено близько 12 млн грн на поточний рік. Оскільки проекти дворічні, то в 2017 році фінансування на їхню реалізацію передбачатиметься окремо в держбюджеті наступного року, пояснила на засіданні міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

За її інформацією, з моменту оголошення конкурсу (у травні цього року) МОН отримало 439 проектів наукових розробок молодих вчених із 114 вищих навчальних закладів України та наукових установ.

Для їх експертизи було створено 11 тематичних секцій науковців. Кожен проект аналізували щонайменше 4 експерти, які надавали свою оцінку та висновки для комісії.

За результатами цієї роботи міністерство відібрало 79 проектів, які набрали 70 і більше балів.

Як повідомлялось на засіданні комісії, три проекти було знято з конкурсу, зокрема один з них - через порушення наукової етики.

Так, комісія вирішила, що фінансування отримають проекти високого рівня, а також найкращі з числа середнього рівня (за результатами експертизи визначено 359 проектів середнього рівня, що набрали 41-75 балів; 32 - високого, що набрали 75 і більше балів).

Перелік цих проектів, який сьогодні затвердила комісія за результатами своєї роботи, найближчим часом буде оприлюднено на сайті Міністерства освіти.

Як повідомив голова експертної ради МОН з експертизи проектів наукових робіт, науково-технічних розробок, заступник міністра освіти Максим Стріха, серед проектів наукових розробок, які отримають бюджетне фінансування, зокрема, такі, що стосуються сфери медицини, сфери машинобудування, а також стосуються актуальної для України теми - асиметричної відповіді Росії на “гібридну” війну проти Україні.

Конкурс проектів був оголошений за тематичними напрямами, що відповідають пріоритетам участі України у Рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій “Горизонт 2020”.

Конкурс мав на меті надати підтримку молодій еліті української науки та сприяти заохоченню і залученню найбільш талановитих молодих вчених до наукової сфери.