Спроби "домовитись" про результати ЗНО були, є і будуть - директор УЦОЯО

Про це він сказав під час прес-конференції в УНІАН, відповідаючи на запитання щодо кримінального провадження щодо колишнього керівництва УЦОЯО та чи йому особисто не надходило пропозицій «домовитися» щодо тестування.

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«Ми живемо у соціумі. Соціум абсолютно саморегульований. Кожен ухвалює рішення, як діяти. Обов’язково в соціумі знайдеться особа, яка буде знаходити спосіб або хоча би привід для того, щоб вирішити (питання – УНІАН) так, як він хоче, а не інакше», - зазначив Карандій.

За його словами, «не буде такого, що не буде подібних звернень». «Вони були в попередні періоди, вони були цього року, вони будуть і надалі», - додав директор УЦОЯО.

Крім того, він зазначив, що взимку ГПУ зверталася із запитом до УЦОЯО «на предмет підтвердження достовірності результатів по сертифікатах, які нам надавала сама Генеральна прокуратура, яка виявила якісь підозри».

«Дійсно, Український центр перевіряв відповідність даних, які внесені до бази даних, із оригіналами робіт. Тобто, наскільки результат у базі відповідає результату, який мав би бути за оригіналом. Всю відповідну інформацію ми передали до Генеральної прокуратури, в тому числі, і оригінали робіт», - сказав Карандій.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура 15 серпня заявила, що направила до суду обвинувальний акт стосовно екс-директора Українського центру оцінювання якості освіти Ігоря Лікарчука, його двох заступників та ще чотирьох осіб.

Їх звинувачують у несанкціонованій зміні результатів зовнішнього незалежного оцінювання, привласненні та легалізації коштів держбюджету та Американських рад з міжнародної освіти.

За даними слідства, у 2008 році, коли запрацювало програмне забезпечення для ЗНО, керівництво УЦОЯО створило злочинну організацію, яка завищувала результати оцінювання абітурієнтів шляхом внутрішнього втручання в комп’ютерні системи.

"У 2014-2015 роках слідством встановлено завищення результатів ЗНО понад 200 осіб, а всього з 2008 року – близько 2000", – заявили в Генпрокуратурі.