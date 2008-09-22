США витягнуть з кризи не тільки американські банки

Міністерство фінансів США змінило свій первинний план допомоги фінансовим інститутам, пише Politico. Тепер воно дозволить звернутися по гроші також зарубіжним банкам й іншим організаціям фінансового сектора. Головною умовою є наявність великих підрозділів цих компаній у Сполучених Штатах.

Голова міністерства фінансів Генрі Полсон пояснив журналістам, що великої різниці між іноземним і американським фінансовим інститутом немає, якщо обидва ведуть справи в США, наймають американців і стикаються з кризою ліквідності.

Рання версія документа, що з`явилася 20 вересня, містила рядок, який вимагав від банків, інвестиційних і страхових компаній, що звертаються по допомогу, мати штаб-квартиру в США. Це виключало підтримку таких великих компаній як Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, Royal Bank of Scotland і UBS. Виправлена версія дозволяє участь у програмі іноземних банків.

Фінансові інститути одержать від влади США 700 мільярдів доларів строком на два роки. Точні умови поки що невідомі. Очікується, що законопроект надійде у Палату представників у четвер. У п`ятницю його вже схвалить і віддасть на підпис президентові США Джорджу Бушу Сенат.

Лента.ру