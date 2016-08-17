Зведення "Стіни" на кордоні з РФ: на Чернігівщині розслідують розкрадання 1,8 мільйонів гривень

Як повідомила УНІАН прес-служба прокуратури області, цього тижня зареєстровано кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами державного підприємства при використанні коштів державного бюджету України, виділених на реалізацію проекту "Стіна" на державному кордоні України з РФ.

Встановлено, що службові особи держпідприємства з метою облаштування державного кордону уклали угоди з підрядниками робіт (приватними підприємствами), передбачивши всупереч законодавству обов’язковість внесення авансу та необхідність придбання матеріалів за рахунок замовника робіт. Водночас виконання робіт з інженерно-технічного облаштування державного кордону не підтверджено, документально відомості про обсяги виконаних робіт та їх вартість між замовником та підрядником не підписано.

Як наслідок, за сприяння посадових осіб держпідприємства, всупереч вимог законодавства, приватною структурою без фактичного виконання робіт отримано 1,8 млн грн бюджетних коштів.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Досудове розслідування кримінального провадження здійснює слідче управління ГУ НП в Чернігівській області, процесуальне керівництво – прокуратура області.

Встановлюються обставини вчиненого кримінального правопорушення.

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Як повідомляв УНІАН, проект «Європейський вал» - одностороння ініціатива українського керівництва з облаштування кордону з Росією. Спочатку проект називався «Стіна».

Загальний обсяг коштів, передбачений на реалізацію проекту, - 4 млрд грн. В рамках проекту планується облаштування траншей, ровів, парканів, а також спеціальних об'єктів.

На першому етапі з 2015 року проводиться облаштування кордону з РФ у Чернігівській, Сумській та Харківській областях. На другому етапі спорудження заплановане в Луганській і Донецькій областях.