ЗМІ: у Харкові до приїзду Порошенка пофарбували асфальт (фото, відео)

Про це повідомляє Громадське Харків у Twitter.

"Нам сказали красить-мы красим"- к приезду Порошенко в Харькове красят асфальт

Видео:https://t.co/G375LMlGe6 — Громадське Харків (@Hromadske_kh) August 18, 2016

Як повідомили в прес-службі Харківської обласної державної адміністрації, голова держави Петро Порошенко відвідає Харків 19 серпня в рамках робочого візиту.

Повідомляється, що президент має намір відвідати нову станцію метро «Перемога», яка будувалася 24 роки, а також органний зал філармонії.