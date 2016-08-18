ЗМІ: у Харкові до приїзду Порошенка пофарбували асфальт (фото, відео)
19:44, 18 серпня 2016Суспільство
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Щоб асфальт біля харківської філармонії виглядав як новий під час візиту президента, його пофарбували.
Фото twitter.com/Hromadske_kh
Про це повідомляє Громадське Харків у Twitter.
"Нам сказали красить-мы красим"- к приезду Порошенко в Харькове красят асфальт— Громадське Харків (@Hromadske_kh) August 18, 2016
Видео:https://t.co/G375LMlGe6
Як повідомили в прес-службі Харківської обласної державної адміністрації, голова держави Петро Порошенко відвідає Харків 19 серпня в рамках робочого візиту.
Повідомляється, що президент має намір відвідати нову станцію метро «Перемога», яка будувалася 24 роки, а також органний зал філармонії.
У Харкові до приїзда Порошенко фарбують асфальт біля філармонії— Громадське Харків (@Hromadske_kh) August 18, 2016
Відео згодом pic.twitter.com/m5toY4nX3U
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