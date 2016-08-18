ЗМІ: у Харкові до приїзду Порошенка пофарбували асфальт (фото, відео)

19:44, 18 серпня 2016
Суспільство
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Щоб асфальт біля харківської філармонії виглядав як новий під час візиту президента, його пофарбували.

Фото twitter.com/Hromadske_kh

Про це повідомляє Громадське Харків у Twitter.

Як повідомили в прес-службі Харківської обласної державної адміністрації, голова держави Петро Порошенко відвідає Харків 19 серпня в рамках робочого візиту.

Повідомляється, що президент має намір відвідати нову станцію метро «Перемога», яка будувалася 24 роки, а також органний зал філармонії.

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