Нардепи побачили, що квитки на поїзд можна купити тільки в спекулянтів

Міністр транспорту і зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ пообіцяв народним депутатам від БЮТ Володимиру КАПЛІЄНКУ і Геннадію ЗАДИРКО розібратися з фактами спекуляції квитками на залізниці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облорганізації БЮТ, під час особистої зустрічі з депутатами міністр ухвалив рішення про створення спеціальної комісії, яка займеться вивченням фактів спекуляції залізничними квитками.

За словами депутатів, «приводом для зустрічі стала кримінальна ситуація, що склалася навколо продажу залізничних квитків у касах країни». Зокрема, на поїзди, що прямують за маршрутом Донецьк-Київ, неможливо купити квиток у касах Донецька, тому пасажири змушені переплачувати, купуючи необхідні квитки у спекулянтів, які пропонують свої послуги на вокзалах, відзначають депутати від БЮТ.

Вони впевнені, що «в схемі незаконного збагачення задіяні і касири, і працівники лінійних відділів міліції, і кримінальні особи». «Нам самим не раз пропонували придбати квитки з переплатою, тоді як у касі квитків на потрібний напрямок не було - розповіли В.КАПЛІЄНКО і Г.ЗАДИРКО. – 50 гривень понад вартість потрібно переплатити за один квиток, тому поїздка до Києва і назад приносить спекулянтам 100 гривень з кожного пасажира»

За словами депутатів, Й.ВІНСЬКИЙ пообіцяв, що за результатами роботи комісії до винних співробітників вокзалів і їх керівництва застосовуватимуться суворі заходи - аж до звільнення і відкриття кримінальних справ за фактами спекуляцій залізничними квитками.

Г.ЗАДИРКО і В.КАПЛІЄНКО беруть це питання на особистий контроль, і інформуватимуть громадськість і ЗМІ про хід роботи комісії, сказано в повідомленні.