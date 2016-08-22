"Цвях у кришці труни тирана": Сенцов написав листа із тюрми з проханням не витягувати його за будь-яку ціну

Відповідний лист опублікувала в Facebook сестра Олега Сенцова

"Не треба нас витягувати будь-якою ціною - перемога від цього не наблизиться. Використовувати нас як зброю проти ворога - так. Знайте, що ми не ваше слабке місце. Якщо нам судилося стати цвяхами кришці труни тирана, то я хотів би бути таким цвяхом. Просто знайте, що цей цвях не зігнеться", - написав Олег.

Як повідомляв УНІАН, Сенцова і Кольченка було засуджено Північно-Кавказьким окружним військовим судом РФ до 20 і 10 років позбавлення волі, відповідно.

Їм було пред'явлено звинувачення в нібито підготовці підриву пам'ятника Леніну в Сімферополі, а також у підпалі офісів «Російської громади Криму» і партії «Єдина Росія» в окупованому Криму.

Міністерство закордонних справ України звернулося до російської сторони з проханням передати на батьківщину українських політв'язнів, зокрема, Сенцова і Кольченко. Вони вже заповнили і підписали документи на екстрадицію в Україну. 30 травня суддя військової колегії по кримінальних справах Верховного суду РФ відмовив Сенцову і Кольченку у розгляді касаційної скарги.