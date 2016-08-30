В Одесі правоохоронці знайшли 4 викрадені іномарки, серед яких - позашляховик відомого футболіста

Про це УНІАН повідомили в департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції України.

За відомостями джерела, чотири престижних автомобіля, які перебували у розшуку, виявлені під час спецоперації, яка проводилася співробітниками департаменту спільно з колегами з карного розшуку.

Читайте такожВ Києві публічно виставили 17 старовинних картин, викрадених в Італії і знайдених в Україні

«Серед цих іномарок - ексклюзивний позашляховик, власником якого є один із легіонерів відомого футбольного клубу. Його виявлено в ході оперативних заходів зі встановлення осіб, причетних до незаконного заволодіння автомобілями на території України. В Одеській області було встановлено місце знаходження дорогого позашляховика Range Rover, що належить знаменитому футболісту. Наприкінці жовтня 2015 цей джип був викрадений невідомими в Києві», - уточнили в поліції.

З'ясовано, що злодії відігнали машину за сотні кілометрів від столиці й тривалий час ховали в Одесі. Коли для ексклюзивного автомобіля нарешті знайшли гідного покупця, зловмисники вирішили косметично його освіжити на одному з міських СТО.

Читайте такожНа Дніпропетровщині затримали автомобіль на польських номерах з арсеналом зброї (фото)

«Оперативники департаменту внутрішньої безпеки спрацювали миттєво - позашляховик прямо з мийки доставили в поліцейську дільницю. Незважаючи на те, що кузовні номери машини були перебиті, експерти-криміналісти встановили оригінальний заводський номер, який повністю збігся з номер розшукуваного автомобіля гравця футбольного клубу. Також від працівників СТО була отримана інформація щодо особи, яка пригнала до них цей джип», - доповнило джерело.

В цей же час до кримінального розшуку одеської поліції звернулася місцева жителька, яка розповіла, що у вересні минулого року знайомий позичив у неї 27,5 тис. дол., залишивши як заставу свій Range Rover. Одеситка бачила паспорт чоловіка, і тому нічого не запідозрила. Однак через 10 місяців автомобіль, припаркований під будинком, зник. Тому жінка припустила, що до цього може бути причетний її боржник.

Перевіряючи цю інформацію, слідчі надали жінці фото осіб, які перебувають у спеціальних поліцейських базах. На одному з них вона впізнала свого знайомого. Однак прізвище чоловіка, якого запам'ятала одеситка, і те, яка значилося у відомчих обліках, відрізнялися двома літерами. Тим не менше, виявилося, що це один і той самий чоловік (згодом правоохоронці встановили, що зловмисник використовував підроблені документи). Крім того, з'ясувалося, що і працівники СТО, і потерпіла, вказують на одну й ту саму особу.

Читайте такожВ Одесі затримано рецидивіста, що повернувся до "ремесла" грабування таксистів

Отримавши санкцію суду, оперативники внутрішньої безпеки та карного розшуку поліції регіону відвідали місце проживання підозрюваного - 30-річного уродженця Одеси, колишнього випускника Академії внутрішніх справ України. Диплом (тоді ще міліціонера) одесит отримав, але «професійний шлях» вибрав інший. Кілька років тому він вже потрапляв у поле зору правоохоронців за угони автомобілів. Проте йому вдавалося уникати відповідальності.

«Під час обшуку в квартирі знайдені фальшиві паспорт і гроші, а також порошкоподібну речовину білого кольору (за висновком проведеної експертизи - кокаїн). Але головне - у дворі будинку зловмисника, в його гаражі й на одній з охоронюваних стоянок, оперативники виявили три автомобілі, які перебували в розшуку: Toyota Rav4 (викрадена в Харкові), Audi A4 (викрадена на території Республіки Молдова) і Reng Rover (викрадений в Одесі). На всіх автомобілях «специ» змінили номери, а Audi ще й «переодягнули» в інший колір за допомогою плівки», - акцентували в поліції.

Наразі іномарки вилучено та доставлено в управління обласної поліції, їх власники встановлені. Стосовно 30-річного одесита, якого рішенням суду взято під варту, слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за зберігання особливо небезпечної наркотичної речовини. Давати показання щодо викрадених автомобілів він поки відмовляється, посилаючись на ст. 63 Конституції України (Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення стосовно себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом).