Росію "цікавить" промисловість Сумської області - СБУ

Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що промисловість Сумської області "цікавить" Росію як черговий важіль тиску на економічну стабільність Укрїани.

«Промисловий потенціал Сумської області «цікавить» агресора як черговий важіль тиску на економічну стабільність України», – цитує Грицака прес-служба СБУ. Читайте такожПідрозділи СБУ через провокації РФ в Криму приведено у підвищену бойову готовність – Грицак За словами голови СБУ, протидіяти дестабілізаційним потугам Росії вдасться лише об'єднаними силами співробітників СБУ, прикордонників та митників на пунктах пропуску. Як повідомляв УНІАН, СБУ має намір посилити контррозвідувальний режим на кордоні з Росією.

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