СБУ посилить контррозвідувальний режим на кордоні з Росією

Про це заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак під час зустрічі з особовим складом управління СБУ в Сумській області, повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ.

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«Ми зобов’язані посилити контррозвідувальний режим на кордоні з російським агресором», – наголосив Грицак.

Він також акцентував, що результати роботи Служби ще не дають підстав заспокоюватись. «Нещодавно президент України дав високу оцінку нашій роботі, зазначивши, що СБУ ще не була такою ефективною за всі роки незалежності, як зараз. Дійсно, ми навчилися бити ворога, але це не дає нам жодних підстав заспокоюватись», – зауважив він.

За словами Грицака, сьогодні для СБУ одним з головних завдань є протидія російській агресії, у тому числі й в економічній, інформаційній та політичній сферах.

«Ми й надалі посилюватимемо боротьбу з корупцією, контрабандою та інспірованою російським агресором внутрішньою політичною нестабільністю. Також не можна знецінювати важливість збереження суспільно-політичної стабільності в регіоні та у країні в цілому», – наголосив голова СБУ.

За даними прес-центру, в ході робочої поїздки Грицак проінспектував оновлений та посилений навчально-тренувальний комплекс Центру спеціальних операцій «А», створений на базі Сумського управління. Начальник «Альфи», генерал Олександр Устименко перевірив у присутності голови СБУ рівень підготовки бійців спецпідрозділу.