Чорнобильську АЕС знімуть з експлуатації у чотири етапи

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту за основу проголосували 354 народних депутатів з 441 зареєстрованого в сесійній залі.

Запропонованим проектом закону не лише затверджується Загальнодержавна програма, а й вносяться відповідні зміни до Закону “Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого блока цієї АЕС на екологічно безпечну систему”.

Ця Програма визначає основні напрями робіт із зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему, орієнтовні обсяги їх фінансування, організаційні та технічні завдання.

Відповідно до нормативно-правової бази України, діяльність зі зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС передбачається проводити за такими етапами:

1) припинення експлуатації (підготовчий етап до зняття з експлуатації) - етап, під час якого буде здійснено вилучення ядерного палива і переміщення його у сховище відпрацьованого ядерного палива, призначене для довгострокового зберігання. Поточний етап, під час якого виконується основне завдання, що визначає тривалість етапу, - вилучення ядерного палива з енергоблоків. Строк завершення - не раніше 2012 року;

2) остаточне закриття та консервація реакторних установок. На цьому етапі буде проведено консервацію реакторів і найбільш радіаційно забрудненого устатковання (2013-2022 роки);

3) витримка реакторних установок протягом періоду, під час якого повинне відбутися природне зниження радіоактивного випромінювання до прийнятного рівня (2022-2045 роки);

4) демонтаж реакторних установок. На цьому етапі буде проведено демонтаж устатковання та очищення майданчика з метою максимального зняття обмежень і регуляторного контролю (2046-2064 роки).

У результаті виконання Програми в період до 2013 року передбачається:

припинити експлуатацію першого, другого і третього енергоблоків Чорнобильської АЕС та розпочати роботи з їх остаточного закриття і консервації;

створити ефективну систему поводження з радіоактивними відходами Чорнобильської АЕС;

завершити будівництво та введення в експлуатацію нового сховища відпрацьованого ядерного палива;

завершити будівництво та введення в експлуатацію конфайнмента над об’єктом “Укриття”;

удосконалити систему соціальних гарантій працівникам Чорнобильської АЕС;

забезпечити прозорість висвітлення питань, пов’язаних з безпекою діяльності з підготовки до зняття і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворенням об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему.

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, міжнародної технічної допомоги, позабюджетних коштів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяг бюджетних видатків на передбачені Програмою заходи визначається в межах наявних фінансових ресурсів згідно із законом про держбюджет на відповідний рік.

Загальна сума фінансування робіт відповідно до Програми становить 5023,1 млн. грн., з них кошти держбюджету - 4 705 млн. грн., міжнародної технічної допомоги - 318,1 млн. грн.

Обсяг бюджетного фінансування підлягає уточненню у процесі здійснення заходів Програми залежно від конкретної ситуації, що склалася на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС, та ходу виконання основних завдань.