На Чернігівщині заочно судитимуть двох зрадників, що здали військову частину в Криму Росії та присягнули окупантам

Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

«У березні 2014 року військовослужбовці Збройних Сил не прибули з тимчасово окупованої території АР Крим до пунктів дислокації на материковій частині України, а прийняли присягу на вірність Російській Федерації. Крім того, вони надали іноземній державі допомогу в захоплені військової частини з усім її майном», - йдеться у повідомленні.

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Їхні дії кваліфіковано за ч.1 ст.111 (державна зрада) та ч.2 ст.408 (дезертирство зі зброєю або за попередньою змовою групою осіб) КК України. Досудове розслідування проводилось в порядку здійснення спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень.

Обвинувальний акт стосовно двох полковників направлений до Деснянського районного суду Чернігова для розгляду по суті.