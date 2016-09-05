Делегація ООН побувала в слідчому відділі СБУ у Львові - СІЗО не виявила (фото)

Про це повідомили у прес-службі СБУ.

"До відома членів делегації довели інформацію про відсутність слідчого ізолятора при обласному управлінні СБУ", - йдеться у повідомленні.

Також члени делегації ознайомилися із порядком проведення процесуальних дій із затримання осіб, слідчих дій у межах приміщень слідчого відділу із затриманими та особами, що тримаються під вартою.

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Так, представники ООН ознайомилися із журналами обліку відвідувачів корпусу слідчого відділу, реєстрації прибуття і вибуття, взятих під варту (або затриманих).

Крім того, членам делегації роз’яснено порядок, терміни проведення процесуальних та слідчих дій у приміщеннях відділу із затриманими та особами, що тримаються під вартою.

"Після цього представники ООН отримали доступ до тих приміщень слідчого відділу, котрі вони забажали відвідати, і подивилися, де провадяться процесуальні та слідчі дії. Також члени делегації відвідали внутрішнє подвір’я корпусу слідчого відділу для з’ясування маршруту конвоювання затриманих", - йдеться у повідомленні СБУ.

Нагадаємо, раніше глава СБУ Василь Грицак наголосив, що у відомства не існує "таємних в’язниць".