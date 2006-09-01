Черновецький написав лист Януковичу

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ направив лист до прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА, в якому запропонував внести зміни до деяких урядових постанов, передбачивши встановлення диференційованих тарифів на житлово-комунальні послуги в залежності від доходів громадян.

Про це йдеться в коментарі заступника голови Київської міської державної адміністрації Дениса БАССА, переданому УНІАН прес-службою КМДА.

При цьому, коментуючи інформацію про заплановане в Києві збільшення розміру квартирної плати в 3,4 рази, Д.БАСС наголосив, що практично в усіх регіонах України підвищено тарифи на житлово-комунальні послуги і Київ також змушений скорегувати розмір квартирної плати. Він підкреслив, що в столиці житлово-комунальні тарифи не переглядалися вже шість з половиною років, хоча всі складові, що формують загальну ціну таких послуг, за цей період стрімко дорожчали.

За словами Д.БАССА, «у багатьох регіонах України, де влада тверезо оцінювала стан справ і економічну ситуацію підприємств житлово-комунальної сфери, тарифи постійно підвищувались. Завдяки цьому, наприклад, у Миколаївській, Рівненській, Волинській і Тернопільській областях жителі стовідсотково відшкодовували витрати на утримання будинків і прибудинкових територій. Так, станом на 1 квартал ц.р. квартплата за 1 кв. м у Миколаївській області перевищувала собівартість утримання на 14 коп., а в Рівненській – на 20 коп. У цей же час вартість утримання кв. м житла у Києві становила майже гривню, а квартплата була ледь не символічною – 50 коп.”.

Така ж ситуація склалась і з водо- й теплопостачанням. За інформацією Д.БАССА, у Київській області гаряча вода (підігрів) у розрахунку на одного споживача коштувала людям до 23,13 грн. на одну особу (при цьому відшкодування витрат сягало тільки 94%), киянин же платив майже вдвічі менше – 12 грн. “В результаті житлово-комунальне господарство столиці занепало до краю. Так, водопостачання покриває витрати лише на 64%, водовідведення – на 51%, а теплопостачання – на 81%. Тому торік збитки „Київводоканалу” становили 32 млн. грн., в результаті призупинено роботи з капітального ремонту мереж. А збитки за вивіз твердих відходів за шість місяців цього року сягають 1,6 млн. грн.”, - наголосив заступник голови КМДА.

За його словами, щоб зберегти у Києві старі тарифи, за розрахунками Головного управління з питань цінової політики КМДА, потрібно щонайменше 2,4 мільярда гривень – тобто, майже чверть річного бюджету столиці.

“Причому ці величезні кошти буде витрачено на підтримку і тих киян, які опинилися на межі виживання, і тих, чиї статки витримують випробування новими тарифами. Така зрівнялівка, на думку столичного мера Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, несправедлива і неприйнятна: міська влада у цій ситуації зобов‘язана подбати про малозабезпечених киян, надати їм субсидії на оплату житлово-комунальних послуг”, - заявив Д.БАСС.

Тому Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ направив лист до прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА, в якому запропонував внести зміни до деяких урядових постанов, передбачивши встановлення диференційованих тарифів на житлово-комунальні послуги в залежності від доходів громадян.

Підкресливши, що тарифи на житлово-комунальні послуги більше не можуть бути нижчими за собівартість, Д.БАСС зазначив, що Головне управління з питань цінової політики підготувало проект розпорядження Київської міської державної адміністрації, яким передбачено: для покриття фактичних витрат житлових організацій, пов’язаних з утриманням будинків і прибудинкових територій, встановлюється підвищуючий коефіцієнт 3,4 до діючих розмірів квартирної плати. При розробці названого документу фахівці врахували і зростання мінімальної заробітної плати, відзначив Д.БАСС.