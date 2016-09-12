У Міносвіти знайшли вирішення проблеми з нестачею місць у дитячих садочках - ЗМІ

Чиновники, здається, зрозуміли, що саме приватники можуть урятувати малюків і їхніх сімей, які стоять у безнадійній черзі. Наразі дітей записують у чергу з моменту народження,тому потрапити до такого закладу інколи є єдиним виходом, йдеться в сюжеті ТСН.

Нещодавно у Києві зрозуміли, що йому вигідніше віддати закинуті будівлі безкоштовно, щоб інвестор своїми мільйонами рятував і приміщення, і дітей. Такий заклад, до якого мріють потрапити півтори тисячі мам зі своїми дітьми, працює в столиці.

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"Насьогодні у нас 173 дитини, але розрахований він на 115. Багато приїжджають із Ірпеня, із Бучі, із Коцюбинського. І кажуть, що велика кількість дітей – по 50 у групах", - розповіла завідувачка дитсадка Галина Паливода.

Тим часом потрощені, погорілі й засмічені садки по всій столиці вже поросли деревами і стали притулком для безхатченків. У Києві їх 57, а по Україні – сотні. Їх закрили ще у 1990-их, бо дітей було мало. Роками вони стояли без догляду, тому зараз, у пік народжуваності, на їхню відбудову у держави немає грошей.

Власник приватного дитсадку Андрій Бухаревич зміг перетворити понівечену будівлю у садок за найвищими стандартами роботи. Щоби руйновища перетворити на приватний садок, він бігав по чиновницьких кабінетах чотири роки.

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Мало того, за оренду руїн мав платити 70 тисяч гривень щомісяця. Але столична влада здається наважилася на диво і вирішила віддавати такі приміщення під садочки лише за символічну одну гривню. Менш ніж за рік Андрій із дружиною зробили тут дитячий рай, а наразі готуються до відкриття.

"Економічна ситуація складна скажемо так в Україні. Створення саме приватних дошкільних навчальних закладів може вирішувати ці питання. Більше закладів - нижчі будуть ціни", - вважає головний спеціаліст відділу дошкільної освіти МОН Світлана Нерянова.