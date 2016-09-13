Суд арештував майно погорілого на хабарі колишнього в.о. ректора НАУ
Під арешт потрапила квартира, два будинки, гараж та грошові кошти.
Солом’янський районний суд Києва арештував майно тимчасово виконуючого обов'язки ректора Національного авіаційного університету України Володимира Харченка. Про це повідомили у прес-службі НАБУ.
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Арешт накладений, зокрема на квартиру, два будинки, гараж та грошові кошти у державній та іноземній валюті (1 млн 505 тисяч 800 грн, 1 тис. 270 польських злотих, 3 тис. 990 російських рублів, 2 тис. 329 китайських юанів, 10 канадських доларів, 50 гонконгських доларів, 3 тис. 170 фунтів стерлінгів, 50 тис. 635 доларів США та 69 тис. 382 євро).
Суд ухвалив таке рішення за клопотанням детективів НАБУ 31 серпня. Арешт майна обраний задля забезпечення дієвості правосуддя: кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюють т.в.о. ректора НАУ, передбачає такий вид додаткового покарання як конфіскація майна. Досудове розслідування триває.
Як відомо, Харченка якого підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України ("Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою").
Нагадаємо, 26 серпня під час отримання хабара в розмірі 170 тис. євро затримано т.в.о. ректора Національного авіаційного університету.
Як повідомляв УНІАН, Харченко одразу після того як "погорів" на хабарі заявив, що у нього піднявся тиск і стався гіпертонічний криз.
Згодом Міністерство освіти і науки звільнило Харченка від виконання обов'язків ректора.