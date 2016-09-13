Суд арештував майно погорілого на хабарі колишнього в.о. ректора НАУ

Солом’янський районний суд Києва арештував майно тимчасово виконуючого обов'язки ректора Національного авіаційного університету України Володимира Харченка. Про це повідомили у прес-службі НАБУ.

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Арешт накладений, зокрема на квартиру, два будинки, гараж та грошові кошти у державній та іноземній валюті (1 млн 505 тисяч 800 грн, 1 тис. 270 польських злотих, 3 тис. 990 російських рублів, 2 тис. 329 китайських юанів, 10 канадських доларів, 50 гонконгських доларів, 3 тис. 170 фунтів стерлінгів, 50 тис. 635 доларів США та 69 тис. 382 євро).

Суд ухвалив таке рішення за клопотанням детективів НАБУ 31 серпня. Арешт майна обраний задля забезпечення дієвості правосуддя: кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюють т.в.о. ректора НАУ, передбачає такий вид додаткового покарання як конфіскація майна. Досудове розслідування триває.

Як відомо, Харченка якого підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України ("Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою").

Нагадаємо, 26 серпня під час отримання хабара в розмірі 170 тис. євро затримано т.в.о. ректора Національного авіаційного університету.

Як повідомляв УНІАН, Харченко одразу після того як "погорів" на хабарі заявив, що у нього піднявся тиск і стався гіпертонічний криз.

Згодом Міністерство освіти і науки звільнило Харченка від виконання обов'язків ректора.