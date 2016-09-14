"Я був неправий": Лещенко вибачився перед Мирославою Гонгадзе та її доньками

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Хочу вибачитися перед Мирославою Гонгадзе, доньками Наною та Соломією за свої слова. Я був неправий", - йдеться у його повідомленні.

Раніше Лещенко в інтерв'ю виданню Страна.ua заявив, що дружина вбитого в 2000 році засновника "Української правди" Георгія Гонгадзе Мирослава припустилася помилки, коли публічно заявила про те, що не отримувала дивідендів від видання.

"Вважаю, Мирослава припустилася помилки. Такі питання вирішуються іншим способом. Вона ж підіграла моїм ворогам-корупціонерам, давши їм привід підхопити тему на новому витку. Її коментар несправедливий, але я не хочу виносити на обговорення всієї України цю історію", - зазначив Лещенко.

Нардеп розповів, що добре знайомий з Мирославою (Гонгадзе - Ред.) і доньками.

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"Вона обрала інше життя, полетіла до США, стала громадянином цієї країни, пішла працювати там на держслужбу. А прізвище Гонгадзе стала для неї та її дітей захистом життя і способом відкрити багато дверей", - писав Лещенко.

Нагадаємо, Мирослава Гонгадзе раніше прокоментувала отримання нардепом Сергієм Лещенком великої позики від керівника "Української правди" Олени Притули на придбання квартири: "Діти Георгія Гонгадзе не отримали навіть однієї гривні від заснованого їхнього батьком проекту (видання "Українська правда" - УНІАН)".

"Може, як співвласник створиш мені протекцію перед Оленою, може хоч на оплату навчання мені позичить на "10 років", - зазначила Гонгадзе.