Лещенко відповів на коментар вдови Гонгадзе про купівлю ним елітної квартири у центрі Києва

Про це він розповів в інтерв'ю виданню Страна.ua.

"Вважаю, Мирослава припустилася помилки. Такі питання вирішуються іншим способом. Вона ж підіграла моїм ворогам-корупціонерам, давши їм привід підхопити тему на новому витку. Її коментар несправедливий, але я не хочу виносити на обговорення всієї України цю історію", - зазначив Лещенко.

Нардеп розповів, що добре знайомий з Мирославою (Гонгадзе - Ред.) і доньками.

"Вона обрала інше життя, полетіла до США, стала громадянином цієї країни, пішла працювати там на держслужбу. А прізвище Гонгадзе стала для неї та її дітей захистом життя і способом відкрити багато дверей", - вважає Лещенко.

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На його думку, "Українська правда" стала лідером інтернету завдяки самовідданій роботі журналістів протягом багатьох років, часто з ризиком для себе.

Раніше журналіст, вдова засновника "Української правди" Георгія Гонгадзе - Мирослава Гонгадзе прокоментувала отримання нардепом Сергієм Лещенком великої позики від керівника "Української правди" Олени Притули на придбання квартири.

"Половина суми придбання - це позика від засновника "Української правди" Олени Притули терміном на 10 років", - написав раніше Лещенко.

Коментуючи це, Мирослава Гонгадзе зазначила, що "діти Георгія Гонгадзе не отримали навіть однієї гривні від заснованого їхнього батьком проекту (видання "Українська правда" - УНІАН)".

"Може, як співвласник створиш мені протекцію перед Оленою, може хоч на оплату навчання мені позичить на "10 років", - зазначила Гонгадзе.