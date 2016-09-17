Звезли всіх бюджетників: на площі в окупованому Сімферополі під час концерту почалася пожежа (відео)
16 вересня близько 19.00 на головній площі Сімферополя в анексованому Криму під час передвиборчого концерту біля сцени почалася пожежа.
Джерела сайту "15 хвилин" в Криму повідомили, що машини МНС довго не могли проїхати до місця події через паркан, який встановили на площі Леніна.
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Також видання повідомило, що в п'ятницю на головну площу Сімферополя звозили бюджетників з усього Криму.
Як повідомляв УНІАН, 18 вересня мають відбутися вибори до Держдуми РФ. Виборча кампанія триває і на території Криму, окупованого Росією навесні 2014 року.
8 вересня Верховна Рада України прийняла постанову, в якій закликала парламентів іноземних держав, парламентські асамблеї та міжнародні організації утриматися від участі у спостереженні за ходом незаконних парламентських виборів в окупованому Росією Криму, а також ні за яких обставин не визнавати їхні результати.