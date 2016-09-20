Суд залишив у СІЗО підозрюваних у скоєнні теракту біля Палацу спорту в Харкові

Суд ще на два місяці продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою трьом підозрюваним у скоєнні теракту біля Палацу спорту у Харкові у лютому 2015 року.

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Як повідомив кореспондента УНІАН адвокат обвинувачених Олександр Шадрін, відповідне рішення сьогодні, 19 вересня, ухвалив Фрунзенський райсуд Харкова.

За його словами, наступне засідання призначене на 13 жовтня на 14.00.

У прес-службі прокуратури Харківської області уточнили, що під час сьогоднішнього засідання суд відхилив клопотання про відвід суддів. Під час слухання вивчалися відеодокази у справі.

Довідка УНІАН. 22 лютого 2015 року в Харкові біля Палацу спорту під час мітингу, присвяченого пам'яті Героїв Небесної Сотні і загиблих у зоні АТО, стався вибух. Внаслідок вибуху загинуло 4 осіб, ще 9 отримали поранення.

Правоохоронні органи кваліфікували вибух як теракт.

За підозрою у скоєнні злочину були затримані троє чоловіків. Справу слухає Фрунзенський райсуд Харкова.