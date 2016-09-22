Одеська міськрада вирішила створити сквер Героїв Небесної сотні
Депутати Одеської міської ради проголосували за створення скверу Героїв Небесної сотні.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено на засіданні сесії 21 вересня, зокрема, відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», а також з урахуванням рекомендації історико-топонімічної комісії виконавчого комітету Одеської міськради і результатів громадських слухань.
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Сквер буде створено біля адміністративної будівлі №1 Одеської обласної державної адміністрації. «Створити сквер на території зеленої зони, обмеженої проспектом Шевченка, проспектом Гагаріна і адміністративною будівлею за адресою проспект Шевченка, 4. Найменувати зазначений сквер на честь «Героїв Небесної Сотні», - йдеться в ухвалі.
Балансоутримувачем відповідного об'єкта благоустрою визначено КП «Міськзелентрест».
Приморській районній адміністрації міста депутати доручили виготовити і розмістити зовнішні знаки з найменуванням скверу.
Як повідомляв УНІАН, 19 лютого Одеська обласна рада узгодила розміщення пам'ятника Героям Небесної сотні перед будівлею ОДА, де також розміщена обласна рада, - на проспекті Шевченка.
20 лютого відбулося урочисте закладання пам'ятного каменю, на місці якого в майбутньому встановлять пам'ятник.