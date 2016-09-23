СБУ оприлюднила свідчення заручників про тортури в "таборах смерті" бойовиків (відео)
16:00, 23 вересня 2016Суспільство
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На даний момент СБУ встановила місця утримання 57 з 111 заручників.
Один з колишніх заручників бойовиків дав свідчення / скріншот
Запис опублікувала Служба безпеки України на каналі YouTube.
На відео показані свідчення колишніх заручників про тортури і знущання над ними з боку представників терористичних угруповань, а іноді професійних військових кадрів РФ.
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За словами голови СБУ Василя Грицака, всього таких відео 11.
"На сьогоднішній день нами встановлені місця утримання 57 з 111 чоловік, звичайно, якщо їх не перевезли в інші місця. СБУ працює щодня для їх визволення, на кожну людину ведеться спеціальна картка з особистими даними, і робота буде припинена тільки тоді, коли ми звільнимо останнього нашого громадянина", - сказав Грицак.
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