СБУ оприлюднила свідчення заручників про тортури в "таборах смерті" бойовиків (відео)

Запис опублікувала Служба безпеки України на каналі YouTube.

На відео показані свідчення колишніх заручників про тортури і знущання над ними з боку представників терористичних угруповань, а іноді професійних військових кадрів РФ.

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За словами голови СБУ Василя Грицака, всього таких відео 11.

"На сьогоднішній день нами встановлені місця утримання 57 з 111 чоловік, звичайно, якщо їх не перевезли в інші місця. СБУ працює щодня для їх визволення, на кожну людину ведеться спеціальна картка з особистими даними, і робота буде припинена тільки тоді, коли ми звільнимо останнього нашого громадянина", - сказав Грицак.