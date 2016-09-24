На адмінкордоні з окупованим Кримом відзначають річницю блокади півострова

Про це заявив координатор громадянської блокади Криму Ленур Іслямов, повідомляє 112.ua.

За його словами, заплановано автопробіг до КПВВ "Чонгар" і проведення там акції протесту.

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"Ми вже зараз збираємо велику автоколону, яка буде збиратися на пункті пропуску перед Азовським постом ДАІ. Далі у нас рух автоколони, яка прибуває до Херсона з Одеси, з Новоолексіївського району, з Генічеська, з Мелітополя. Кримські вже теж прийшли (з Криму вийшли). Всі разом формуємо колону з державними і кримськотатарськими прапорами, починаємо рух у бік села Чонгар до пункту пропуску КПВВ "Чонгар". Там у нас акція: маршем проходимо аж до російських позицій на чолі з депутатом Верховної Ради Рефатом Чубаровим", - розповів Іслямов.

Говорячи про можливі провокації, яких напередодні побоювалися в Держприкордонслужбі, Іслямов заявив, що якщо вони і будуть, то залишаться на совісті РФ.

"Всі провокації, які вони будуть робити, залишаться на їх совісті. Основна провокація – це те, що вони зараз не дають вільній Україні зміцнитися, намагаються нам тут усіляким чином перешкодити, виправдовуючи захоплення наших територій. Ми не дамо їм там спокійно себе почувати, ми кожен день будемо робити так, щоб вони відчували, що вони там окупанти, і їх там ніхто не чекав", - заявив він.

"Сьогодні буде запуск кульок (повітряних - УНІАН) з листівками, які ми закидаємо туди, ми зараз встановили українське радіо, яке віщає туди на окуповану територію, і це теж елемент прориву антиблокади, яка там зараз існує", - додав Іслямов.

Нагадаємо, 20 вересня 2015 року розпочалася безстрокова акція з блокування вантажного транспорту, який прямує у Крим з продуктами і товарами, ініційована лідерами кримських татар. В середині січня 2016 року акція з блокади Криму змінила формат.