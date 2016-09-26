У Дніпрі пройшла виставка ретро-автомобілів (фоторепортаж)

12:42, 26 вересня 2016
Суспільство
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У Дніпрі на території Національного центру аерокосмічної освіти молоді ім. О. М. Макарова 24-25 вересня 2016 року відбулася виставка антикварних і ексклюзивних автомобілів "Dnepr Auto Retro Show – 2016".

Фото УНІАН

Виставка "D.A.R.S. – 2016" представила публіці як легендарні олдкари американського, німецького (європейського) і радянського автопрому минулого століття, так і ексклюзивні екземпляри ХХІ століття – всього близько 100 одиниць техніки.

Як повідомляв УНІАН, у Києві 30 вересня відбудеться найбільший в Україні фестиваль ретро-автомобілів OldCarLand.

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