У Дніпрі пройшла виставка ретро-автомобілів (фоторепортаж)

Виставка "D.A.R.S. – 2016" представила публіці як легендарні олдкари американського, німецького (європейського) і радянського автопрому минулого століття, так і ексклюзивні екземпляри ХХІ століття – всього близько 100 одиниць техніки.

Як повідомляв УНІАН, у Києві 30 вересня відбудеться найбільший в Україні фестиваль ретро-автомобілів OldCarLand.