Одесу відвідала скандальна американська зірка Періс Хілтон (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, зустрічали співачку, для якої біля входу розстелили червону доріжку, багато шанувальників.

Як повідомили УНІАН у клубі, вхід до закладу був безкоштовним. Разом з тим у клубі відмовилися назвати гонорар, який запросила знаменитість за участь в шоу, яке почалося після 22.00.

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Організатори підготували розважальну програму, виступ найкращих зірок шоу-бізнесу і зустріч з Хілтон, яку численні гості очікували на червоній доріжці біля входу.

В Одесу вона прибула чартерним рейсом, зупинялася в одному з найдорожчих готелів, розташованому неподалік від клубу.

Довідка УНІАН. Американська актриса, співачка і дизайнер Періс Уітні Хілтон народилася у США 17 лютого 1981 року. Спадкоємиця сімейного бізнесу - найбільшої у світі мережі готелів Hilton Hotels. Популярність їй принесли реаліті-шоу «Просте життя» і скандальне світське життя, через яке у зарубіжних ЗМІ вона подається, у першу чергу, як «головна світська левиця планети».

Знялася у фільмах «Блондинка в шоколаді», «Беверлі-Хіллз», «Елітне суспільство» та ін.