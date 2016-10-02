У Кременчуці 5 екіпажів патруля влаштували погоню за порушником ПДР (відео)

Як повідомляє Kremenchug.pl.uaводій Hummer з київськими номерами порушив ПДР, але на вимогу поліцейських відмовився зупинятися.

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В ході переслідування автомобіль патрульних скоїв наїзд на дівчину, яка переходила пішохідну доріжку.

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Ховаючись від поліції, водій Hummer неодноразово порушував ПДР, виїжджав на тротуар, чим піддавав небезпеці городян. Пізніше гонитва перемістилася за межі Кременчука.

Згідно з повідомленням, порушника вдалося наздогнати в селі Піщане. Пасажир Hummer вийшов і незабаром його зловили і доставили в Кременчуцький відділ поліції, проте сам водій втік в поле. Патрульні продовжують його пошуки.

За даними видання, гонитва сталася ввечері 1 жовтня.

Прес-офіцер поліції Ганна Васенко в ефірі телеканалу "112 Україна" розповіла подробиці нічної погоні патрульних поліцейських за порушником ПДР в Кременчуці.

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"Так, погоня була по всьому місту. Встановили його вночі, він сам з'явився до управління патрульної поліції в Кременчуці. Це чоловік 1982 року народження, місцевий. Відразу на нього складено три постанови про порушення правил дорожнього руху, а також складено два протоколи про адміністративні правопорушення за те, що він скоїв погоню, і що мало місце під час погоні ", - говорить прес-офіцер.

Васенко пояснила, що правопорушник сам з'явився у відділення патрульної поліції.

"Його не наздогнали, він виїхав за межі міста Кременчука, безпосередньо з ним був пасажир, якого затримали, він його висадив на території Кременчуцького району. З ним поспілкувалися наші слідчі, і вже незабаром сам правопорушник з'явився в патрульну поліцію", - додала вона.

Також прес-офіцер поліції розповіла про самопочуття дівчини, яку зачепила патрульна машина, коли вона виїхала на тротуар.

Дівчина місцева, вона рухалася по тротуару, коли вискочив патрульний автомобіль. Сама дівчина ніяких травм не отримала. Лікарям вона повідомила, що вона просто дуже злякалася. Від написання заяви вона відмовилася" - сказала Васенко.