На Львівщині автомобіль наїхав на бригаду дорожньої служби, загинули водій та працівник

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, дорожньо-транспортна пригода сталася 26 вересня о 20.45 в селі Конопниця Городоцького району.

65-річний львів’янин, керуючи автомобілем Chevrolet Lacetti, скоїв наїзд на бригаду працівників держпідприємства «Львівдорсервіс», які наносили дорожню розмітку.

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Внаслідок ДТП на місці загинув 58-річний працівник ДП «Львівдорсервіс», житель Самбірського району Львівщини. З травмами різного ступеню тяжкості з місця події госпіталізовано водія та трьох пасажирок легковика. Постраждалі - жителі Львова та Городоцького району Львівщини.

Вранці 27 вересня від отриманих травм у лікарні помер водій Chevrolet Lacetti.

Незадовільні дорожні умови, що могли би стати безпосередньою або супутньою причиною скоєння дорожньо-транспортної пригоди, не виявлені.

Причини події - з'ясовуються.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб, - караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років).