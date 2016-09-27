На Львівщині автомобіль наїхав на бригаду дорожньої служби, загинули водій та працівник
На Львівщині водій легкового автомобіля Chevrolet Lacetti скоїв наїзд на бригаду працівників дорожньої служби, які наносили дорожню розмітку. Внаслідок ДТП загинули працівник дорожньої служби та водій авто, троє пасажирів Chevrolet отримали травми.
Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, дорожньо-транспортна пригода сталася 26 вересня о 20.45 в селі Конопниця Городоцького району.
65-річний львів’янин, керуючи автомобілем Chevrolet Lacetti, скоїв наїзд на бригаду працівників держпідприємства «Львівдорсервіс», які наносили дорожню розмітку.
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Внаслідок ДТП на місці загинув 58-річний працівник ДП «Львівдорсервіс», житель Самбірського району Львівщини. З травмами різного ступеню тяжкості з місця події госпіталізовано водія та трьох пасажирок легковика. Постраждалі - жителі Львова та Городоцького району Львівщини.
Вранці 27 вересня від отриманих травм у лікарні помер водій Chevrolet Lacetti.
Незадовільні дорожні умови, що могли би стати безпосередньою або супутньою причиною скоєння дорожньо-транспортної пригоди, не виявлені.
Причини події - з'ясовуються.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб, - караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років).