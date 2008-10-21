Свиней і корів поменшало, птиці, кіз і овець - навпаки

В Україні станом на 1 жовтня ц.р. поголів`я свиней у всіх категоріях господарств скоротилося на 14,4%, або 1 млн. 166,8 тис. голів порівняно з показником жовтня 2007 р. - до 6 млн. 942,2 тис. голів.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у сільгосппідприємствах поголів`я свиней скоротилося на 13,6%, або 442 тис. голів, - до 2 млн. 804,5 тис. голів, у приватних господарствах - на 14,9%, або 724,8 тис. голів, - до 4 млн. 137,7 тис. голів.

Поголів`я великої рогатої худоби (ВРХ) у всіх категоріях господарств скоротилося на 8,7%, або на 549,8 тис. голів, порівняно з 1 жовтня 2007 р. - до 5 млн. 797,7 тис. голів.

Згідно з повідомленням, в сільгосппідприємствах поголів`я ВРХ скоротилося на 13,4%, або на 280,1 тис. голів - до 1 млн. 817,5 тис. голів, у господарствах населення скоротилося на 6,3%, або на 269,7 тис. голів, - до 3 млн. 980,2 тис. голів.

Зокрема поголів`я корів у всіх категоріях господарств скоротилося на 6,4%, або на 207,3 тис. голів - до 3 млн. 48,7 тис. голів. У сільгосппідприємствах поголів`я корів знизилося на 8,1%, або на 57 тис. голів, - до 651 тис. голів, у господарствах населення - на 5,9%, або на 150,3 тис. голів - до 2 млн. 397,7 тис. голів.

Водночас поголів`я птиці в усіх категоріях господарств станом на 1 жовтня ц.р. зросло на 5,2%, або 10 млн. 156 тис., порівняно з показником на 1 жовтня 2007 р. - до 206 млн. 904 тис. голів.

У сільгосппідприємствах поголів`я птиці зросло на 13,4%, або 10 млн. 723 тис., - до 90 млн. 894 тис. голів, а в приватних господарствах скоротилося на 0,5%, або 567 тис., - до 116 млн. 10 тис. голів.

Поголів`я овець і кіз станом на 1 жовтня в усіх категоріях господарств зросло на 1,4%, або на 26,7 тис. голів порівняно з 1 жовтня 2007 р. - до 1 млн. 926,4 тис. голів.

Зокрема, у сільгосппідприємствах поголів`я овець і кіз зросло на 3,5%, або на 10,8 тис. голів, - до 318,8 тис. голів, у господарствах населення - на 1%, або на 15,9 тис. голів, - до 1 млн. 607,6 тис. голів.