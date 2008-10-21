Тимошенко розраховує, що МВФ ось-ось дасть грошей

Україна завершила переговори з Міжнародним валютним фондом, і кошти від цієї організації можуть бути одержані вже наступного тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні в ході круглого столу з представниками економічної еліти України.

“Ми практично закінчили з МВФ переговори на цю хвилину, і у нас є на 90% узгоджений пакет, який повинна зробити Україна через ухвалення законів, через ухвалення певних урядових рішень, щоб у нас була можливість наступного тижня одержати цю істотну фінансову допомогу», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що для того, щоб одержати фінансову допомогу, необхідно прийняти узгоджений з усіма міжнародними фінансовими інституціями пакет змін до законів економічного характеру.