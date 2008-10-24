Юрко Прохасько і Андрій Курков у літературних читаннях “Мала Батьківщина: Місця і Сліди”

У п`ятницю, 24 жовтня, у Києві (Київський академічний Молодий театр, вул. Прорізна, 17) відбудеться подіумна дискусія і літературні читання “Мала Батьківщина: Місця і Сліди”. Організатори: «Ґете-Інститут» Німецький культурний центр і Польський інститут у Києві. Учасники: Марек Краєвський (Польща), Андрій Курков (Україна), Катя Ланґе-Мюллер (Німеччина), Юрко Прохасько (Україна). Модератор: Микола Рябчук. Початок о 19:00. Вхід - вільний. Телефони: 496-12-84, 288-03-04.

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