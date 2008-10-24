З погодою не все так погано

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у Криму північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, на узбережжі морів 6-11°; вдень 8-13°, у східних областях, південній частині та на Закарпатті місцями 15-17°; в Карпатах вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 2-7° тепла, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

26-27 жовтня - мінлива хмарність, без істотних опадів, лише 26 жовтня в Криму, а вдень 27 жовтня у західних областях невеликі дощі. Вночі та вранці місцями туман. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 8-13° тепла; у південній частині вночі 2-7° тепла, на узбережжі Криму до 10°, вдень 11-16°; на високогір`ї Карпат вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1-6° тепла.

28- 29 жовтня - переважно без опадів, лише в західній частині, а вночі та вранці 29 жовтня у північних та місцями в центральних областях невеликий, на Закарпатті та в Карпатах помірний дощ, на високогір`ї з мокрим снігом. Температура вночі 1-7° тепла, на узбережжі морів до 11°; вдень 10-16°, у південній частині до 18°; в Карпатах вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 3-8° тепла.

У Києві у суботу опади не очікуються. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень близько 10°. По області вночі 0-5° тепла, вдень 8-13°.

26-27 жовтня - мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 8-13° тепла.

28- 29 жовтня - переважно без опадів, лише вночі та вранці 29 жовтня невеликий дощ. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 10-15°.