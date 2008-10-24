Чи реально Україні потрапити на європейські ринки?

Для України головною метою укладення угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) з Євросоюзом є отримання доступу на європейські ринки.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні українським журналістам заступник міністра економіки України Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ після завершення четвертого раунду переговорів щодо ЗВТ.

“Дуже часто кажуть, що ми укладаємо угоду і лібералізуємо доступ на свій ринок. Але український ринок набагато менший, ніж європейський. Тому для нас важливо отримати можливості виходу на європейські ринки”, - сказав він.

За словами заступника міністра, для цього необхідно, в першу чергу, гармонізувати українське законодавство із законодавством Європейського Союзу та привести у відповідність діяльність окремих інституцій.

В.П’ЯТНИЦЬКИЙ наголосив, що досить часто українські товари не можуть потрапити на європейські ринки не через високі мита, а через невідповідність стандартам, які застосовуються в ЄС, або через невідповідності у діяльності контролюючих органів.

“Нам часто заважає не мито, а недосконалість нашої всієї системи: контроль за якістю продукції, відповідність продукції певним вимогам і стандартам. Звичайно, ніхто не каже, що вона шкідлива для здоров’я, для довкілля тощо. Але, щоб вийти на європейський ринок, потрібно відповідати європейським стандартам”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 20-24 жовтня у Брюсселі відбувся четвертий раунд переговорів про створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Створення зони вільної торгівлі має стати одним з ключових положень нової угоди про асоціацію.

Переговори про нову базову угоду між Україною та ЄС розпочалися 5 березня 2007 року, а переговори про створення зони вільної торгівлі – 18 лютого 2008 року. Сторони планують завершити переговори до кінця 2009 року.