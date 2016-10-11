Гройсман доручив держслужбовцям до 31 жовтня здати е-декларації (відео)

Про це прем’єр-міністр Володимир Гройсман попередив усіх на засіданні уряду. Дедлайн декларування вже неодноразово відкладався через технічні збої у системі, а його запровадження – одна з умов безвізового режиму з ЄС для України.

"Я вас перший раз збирав, колеги, 20 травня… Прем’єр-міністр вас зібрав і запитав: які є питання?... Всі питання вирішили. Скільки потрібно часу, щоб запустити систему? Станом на 31 жовтня кінець дня у нас має бути все бездоганно заповнене. Це ваше стратегічне завдання", - заявив Гройсман під час засідання Кабміну.

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Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня у НАБУ заявили, що вимагають негайно унормувати форму електронної декларації. В Бюро зазначили, що матимуть сумнівні перспективи притягнення до відповідальності потенційних корупціонерів, якщо НАЗК не усуне розбіжності між фактичною формою е-декларації та затвердженою НАЗК у червні 2016 року.

Як наголосили в НАБУ, ці розбіжності ставлять під сумнів легітимність заповнених декларацій, відповідно, стає неможливим довести склад злочину за статтею 366 Кримінального кодексу України («Декларування недостовірної інформації»).

Сьогодні, 11 жовтня, прем’єр-міністр Володимир Гройсман доручив провести нараду за участі представників правоохоронних органів щодо усунення недоліків у системі е-декларування, які стосуються форми декларації.