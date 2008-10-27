Викуп за 24 години: пірати погрожують убити екіпаж і підпалити «Фаїну»
13:40, 27 жовтня 2008Суспільство
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Дані сомалійського радіо
|Фото АР
Судно, оточене кораблями НАТО, утримують понад 50 бандитів, які також у скрутних умовах і наполягають на якнайшвидшому виконанні своїх вимог.
Тим часом Кенійська радіомовна корпорація повідомила, що пірати на трьох швидкісних катерах зробили спробу захопити зареєстроване в Сінгапурі судно, яке йшло в кенійський порт Момбаса. Вони намагалися узяти на абордаж судно навіть тоді, коли воно увійшло до кенійських територіальних вод. Проте капітанові вдалося зманеврувати і уникнути зіткнення. Зараз судно знаходиться в порту і охороняється кенійськими ВМС.
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