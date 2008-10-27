Викуп за 24 години: пірати погрожують убити екіпаж і підпалити «Фаїну»

Сомалійські пірати, які утримують судно "Фаїна", погрозили убити всіх заручників і підпалити корабель, якщо затребуваний ними викуп не буде виплачений протягом 24 годин. Про це повідомило сомалійське радіо, посилаючись на одержані ним відомості. Воно відзначило, що 20 членів екіпажа, які виявилися заручниками піратів, мають труднощі з продовольством, повідомляє ІТАР-ТАРС

Судно, оточене кораблями НАТО, утримують понад 50 бандитів, які також у скрутних умовах і наполягають на якнайшвидшому виконанні своїх вимог.

Тим часом Кенійська радіомовна корпорація повідомила, що пірати на трьох швидкісних катерах зробили спробу захопити зареєстроване в Сінгапурі судно, яке йшло в кенійський порт Момбаса. Вони намагалися узяти на абордаж судно навіть тоді, коли воно увійшло до кенійських територіальних вод. Проте капітанові вдалося зманеврувати і уникнути зіткнення. Зараз судно знаходиться в порту і охороняється кенійськими ВМС.