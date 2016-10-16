Після анексії українські паспорти отримали майже 9 тисяч кримчан – ДМСУ

Понад 8,8 тисячі жителів Криму отримали паспорти громадянина України після анексії Росією півострова, повідомляють Крым.Реалии з посиланням на заяву Державної міграційної служби України.

"За цей час було оформлено 354 паспорти у формі картки. Більшість наших громадян оформляють паспорти у формі книжечки. За цей період було оформлено, видано і здійснено обмін паспорта громадянина України у формі книжечки 8,5 тисячам наших громадян", – розповіла заступник начальника відділу реєстрації та еміграції департаменту з питань громадянства, паспортизації та реєстрації ДМС України Галина Суботенко на круглому столі у Києві.

За словами Суботенко, кримчани вважають кращими звичні паспорти у формі книжечки, оскільки з ними легше перетнути адмінкордон між материковою Україною і анексованим Кримом.

Також за її даними, за період анексії Криму жителям півострова у відомстві надали близько 80,5 тисяч адміністративних послуг.

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"Зокрема, це послуги з оформлення, видачі, обміну паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, вклеювання фотографій у паспорт громадянина України у формі книжечки, видача тимчасових посвідчень, що підтверджують особу громадянина України, видача проїзних документів", – пояснила Суботенко.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом проліг формально адміністративний, але фактично – справжній "кордон". На адмінкордоні працюють три контрольних пункти в'їзду/виїзду – "Каланчак", "Чонгар" і "Чаплинка".

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості".