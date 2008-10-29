Мостобуд виграв чотири тендери в Румунії

ВАТ «Мостобуд» активно виходить на міжнародний ринок.

Про це власному кореспондентові УНІАН в РФ повідомив голова наглядової ради ВАТ «Мостобуд» Володимир ПРОДИВУС в ході щорічної конференції «Росія і СНД: до процвітання через партнерство».

«Ми маємо намір серйозно закріпитися на міжнародному ринку. У цьому плані ведемо конструктивні переговори з росіянами, з представниками азіатських держав, з прибалтами, із західноєвропейськими компаніями, з американцями обох Америк – Північної і Південної. Великий інтерес до співпраці з «Мостобудом» проявляють і держави Африки», - сказав В.Продивус.

За його словами, тільки за останні 3 місяці проведені напружені переговори в Румунії і Польщі. У результаті, у складі міжнародних консорціумів, за цей період «Мостобуд» виграв у Румунії 4 тендери на розширення чотирьох смуг ділянок Об`їзної дороги «Букурешт – Південь» і реабілітації Національних Доріг на ділянці «Вирфуле – Стей». Загальна вартість робіт – понад 95 млн. євро.

Він зазначив, що також у складі міжнародного консорціуму у вересні пройшли попередню кваліфікацію на участь в будівництві траси Північного мосту в Польщі.

«Зараз чекаємо остаточного технічного рішення і креслення для 2-го етапу тендеру. За тиждень призначено тендер у Румунії на участь в проекті реабілітації дорогі «Дева – Орадя». Готуємося серйозно. Мають намір перемогти і в польському і черговому румунському тендерах», - наголосив В.Продивус.

За його словами, на підході також цікаві вітчизняні проекти. Зокрема, будівництво двох позакласних мостових переходу у складі нової Окружної дороги навколо Києва: перший – в районі Українки, довжиною майже 5 кілометрів і попередньою вартістю робіт в 1,5 млрд. дол.; другий – через Київське водосховище в районі Вишгороду, довжиною понад 8 кілометрів, там робіт орієнтовно на суму більше 2,5 млрд. дол. Окрім цього, Кременчуцький мостовий перехід, довжиною 1,7 кілометра і орієнтовною вартістю робіт понад 5,2 млрд. дол.

«Такі наші справи і плани на найближчі роки. Ми вважаємо їх реальними. Нинішній «Мостобуд» - незаперечний лідер мостобудування в Україні, посідає провідні позиції в країнах СНД», - зазначив В.Продивус.

Довідка УНІАН: Відкрите акціонерне товариство «Мостобуд» - лідер серед мостобудівних організацій в Україні і в країнах СНД.

За більш ніж 60 років мостобудівники компанії збудували більшість мостів в Україні, зокрема, в Києві – міст Метро, імені Патона, Парковий, Дарницький, Московський і Південний, мостові споруди на автобані Київ-Одеса і в інших регіонах країни. Добре відома марка мостобудівців у близькому і далекому зарубіжжі – в російському Заполяр`ї, на БАМі, у В`єтнамі, Лівані, Анголі, Сирії, Туреччині, Афганістані, Чехії, Фінляндії.

Під час економічної кризи 90-х років компанія значно здала в своєму розвитку. Її стрімке відродження почалося 2003 року після приходу нових інвесторів. Порівняно з 2002 роком сьогоднішній «Мостобуд» в 10 разів збільшив обсяги робіт, що виконуються власними силами, за цей же період майже вдвічі зросла кількість працівників у компанії, а середня заробітна плата працівників (зокрема, в регіонах) збільшилася втричі і практично зрівнялася із столичною. Акціонери «Мостобуду» активно інвестують інноваційні технології і оновлення технопарку компанії.

Сьогодні «Мостобуд» є генпідрядником на будівництві позакласних (надвеликих і надскладних) мостових споруд – Подільського мостового переходу через Дніпро в Києві і автотранспортній магістралі через Дніпро в Запоріжжі.