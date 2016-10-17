Окупанти знищують історичні будівлі в Криму

Про це повідомляє "Кримський архітектурний портал".

Об'єкт, за твердженнями місцевих архітекторів і краєзнавців, входить в охоронну зону Ханського палацу, але його визнали аварійним і вже приступили до знесення. Мова йде про будинок, розташований на вулиці Леніна, 97.

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Це історична будівля не захищена статусом пам'ятки історії та архітектури, хоч громадські та профільні відомства намагалися ініціювати прийняття такого рішення.

Окупаційна влада вважає, що архітектурної цінності об'єкта немає, а тому дала згоду на його демонтаж.