Окупанти знищують історичні будівлі в Криму
12:16, 17 жовтня 2016Суспільство
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У Бахчисараї збираються знести історичну будівлю.
Об'єкт входить в охоронну зону Ханського палацу / КАП
Про це повідомляє "Кримський архітектурний портал".
Об'єкт, за твердженнями місцевих архітекторів і краєзнавців, входить в охоронну зону Ханського палацу, але його визнали аварійним і вже приступили до знесення. Мова йде про будинок, розташований на вулиці Леніна, 97.
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Це історична будівля не захищена статусом пам'ятки історії та архітектури, хоч громадські та профільні відомства намагалися ініціювати прийняття такого рішення.
Окупаційна влада вважає, що архітектурної цінності об'єкта немає, а тому дала згоду на його демонтаж.
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