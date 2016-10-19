На Дніпропетровщині затримали адміністратора сепаратистських груп у соцмережах (відео)

Як повідомляє прес-центр СБУ, представники російських спецслужб залучили мешканця Жовтих Вод до співпраці у вересні 2015 року.

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"31-річний чоловік поширював підготовлені в РФ матеріали (статті, фото, відео, карикатури), спрямовані на дискредитацію української держави та армії, популяризацію терористичних організацій «ДНР/ЛНР», розпалювання міжнаціональної ворожнечі та пропаганду входження України до складу Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, також спільник терористів інформував своїх кураторів про настрої серед мешканців міста та соціально-політичну обстановку на Дніпропетровщини, готовність населення до акцій протесту, пов’язаних з підвищенням тарифів на комунальні послуги, вивчав можливість організації проплаченого російськими спецслужбами «тарифного майдану» з метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації в регіоні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. Нагадаємо, що нещодавно СБУ затримала мешканця Дніпра, який вів активну антиукраїнську пропаганду.