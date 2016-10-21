На новому КПП у Донецькій області сформувалася велика черга охочих виїхати з "ДНР" (фото, відео)

13:02, 21 жовтня 2016
Суспільство
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У зоні АТО поблизу Майорська відкрили новий пункт пропуску в’їзду-виїзду замість КПВВ "Зайцеве", який раніше функціонував на дорожньому коридорі "Горлівка-Артемівськ".

Новий КПВВ виведе із сірої зони кілька міст / Фото dpsu.gov.ua

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Рішення про перенесення КПВВ ближче до лінії розмежування було прийняте "для більш якісного посилення контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів".

Новий КПВВ виведе із сірої зони кілька міст / Фото dpsu.gov.ua

У ДПСУ зазначають, що це також дозволить зменшити можливість проникнення на підконтрольну територію злочинних елементів і ДРГ.

"Крім того, нове місце розташування КПВВ виведе із сірої зони такі населені пункти, як Зайцеве, Майорськ, Курдюмівка, Одрадівка, Миколаївка, Кодима, що зменшить соціальну напругу і виключить потребу у перетинанні КПВВ жителями цих населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

Активна фаза робіт із перенесення контрольного пункту розпочалась близько двох тижнів тому.

У ДПСУ кажуть, що "Майорськ" побудували за удосконаленою технологією, яка дозволить зменшити час очікування для осіб, які прямують в обидва напрямки.

У КПВВ організовано 29 робочих місць для інспекторів прикордонної служби на 4 в'їзних смугах руху та 4 виїзних, а також облаштовано окрему смугу для руху місцевих жителів. Пропускну спроможність подорожуючих у пішому порядку буде збільшено вдвоє порівняно з "Зайцевим". Загалом пропускна спроможність контрольного пункту становить близько 7-8 тисяч осіб та 2 тисяч транспортних засобів. З метою своєчасного реагування на збільшення пасажиропотоку в КПВВ є можливість для здійснення реверсивного руху.

Новий КПВВ виведе із сірої зони кілька міст / Фото dpsu.gov.ua

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