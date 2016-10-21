На новому КПП у Донецькій області сформувалася велика черга охочих виїхати з "ДНР" (фото, відео)

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Рішення про перенесення КПВВ ближче до лінії розмежування було прийняте "для більш якісного посилення контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів".

У ДПСУ зазначають, що це також дозволить зменшити можливість проникнення на підконтрольну територію злочинних елементів і ДРГ.

"Крім того, нове місце розташування КПВВ виведе із сірої зони такі населені пункти, як Зайцеве, Майорськ, Курдюмівка, Одрадівка, Миколаївка, Кодима, що зменшить соціальну напругу і виключить потребу у перетинанні КПВВ жителями цих населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

Активна фаза робіт із перенесення контрольного пункту розпочалась близько двох тижнів тому.

У ДПСУ кажуть, що "Майорськ" побудували за удосконаленою технологією, яка дозволить зменшити час очікування для осіб, які прямують в обидва напрямки.

У КПВВ організовано 29 робочих місць для інспекторів прикордонної служби на 4 в'їзних смугах руху та 4 виїзних, а також облаштовано окрему смугу для руху місцевих жителів. Пропускну спроможність подорожуючих у пішому порядку буде збільшено вдвоє порівняно з "Зайцевим". Загалом пропускна спроможність контрольного пункту становить близько 7-8 тисяч осіб та 2 тисяч транспортних засобів. З метою своєчасного реагування на збільшення пасажиропотоку в КПВВ є можливість для здійснення реверсивного руху.