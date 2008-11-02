У Кременчуці на змаганнях з тхеквондо загинула 13-річна дитина

У Кременчуці Полтавської області під час змагань з тхеквондо загинула дитина.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам віце-мер міста Василь ХОМЕНКО.

За його словами, трагедія сталася вчора ввечері в ДЮСШ №2 під час змагань з тхеквондо.

«Зараз триває детальна перевірка того, що сталося. На даний момент відомо, що в спаринг стали бійці із Сум і Дніпродзержинська. В результаті удару одного бійця другому хлопчику з Дніпродзержинська стало зле. Викликали швидку, проте вона не змогла його врятувати. Він помер. Йому було 13 років», - сказав В.ХОМЕНКО.

На даний момент у трагедії розбираються компетентні органи.