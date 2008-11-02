У Кременчуці на змаганнях з тхеквондо загинула 13-річна дитина
11:10, 02 листопада 2008Суспільство
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Швидка не змогла врятувати
У Кременчуці Полтавської області під час змагань з тхеквондо загинула дитина.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам віце-мер міста Василь ХОМЕНКО.
За його словами, трагедія сталася вчора ввечері в ДЮСШ №2 під час змагань з тхеквондо.
«Зараз триває детальна перевірка того, що сталося. На даний момент відомо, що в спаринг стали бійці із Сум і Дніпродзержинська. В результаті удару одного бійця другому хлопчику з Дніпродзержинська стало зле. Викликали швидку, проте вона не змогла його врятувати. Він помер. Йому було 13 років», - сказав В.ХОМЕНКО.
На даний момент у трагедії розбираються компетентні органи.
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