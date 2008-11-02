Для повного щастя МВФ бракує... сотень мільярдів доларів

Для подолання світової фінансової кризи Міжнародному валютному фондові необхідні додаткові сотні мільярдів доларів. З такою заявою виступив прем’єр-міністр Великої Британії Ґордон Браун в аравійській столиці, де він перебуває в рамках свого близькосхідного турне. Лише у такий спосіб можна врятувати від колапсу національні економіки, які особливо постраждали від фінансової кризи, наголосив Браун. Британський прем’єр закликав насамперед нафтовидобувні країни з огляду на їхні високі прибутки від продажу нафти зробити свій внесок у збільшення резервів МВФ. По допомогу до цієї фінансової інституції вже звернулися Україна, Угорщина та Ісландія.

Німецька хвиля