Погода на понеділок

Найближчими днями територія України залишиться під впливом теплої повітряної маси, лише до північних областей почне надходити прохолодне повітря.

Як повідомляє Гідрометцентр, у понеділок істотних опадів у країні не очікується. Вночі та у першій половині дня місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі + 6-11; вдень + 10-16, на півночі місцями + 7-9, на півдні та Закарпатті + 15-20; у Карпатах вночі + 1-6, вдень близько +10.

У Києві та області без істотних опадів. Уночі та в першій половині дня місцями туман. Температура вночі + 7-9, вдень + 10-14.

ICTV