Правоохоронці в двох областях вилучили горілку з фальсифікованими акцизами майже на 30 мільйонів

Як повідомили УНІАН в прес-службі управління, в ході 13 обшуків на території двох областей на минулому тижні вилучили 590 тис. пляшок горілки. Спиртне виготовлялося на заводі у Харківській області та реалізувалося на території Дніпропетровської.

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«Встановлено, що на заводі виготовлялась лікеро-горілчана продукція, яка жодним чином не обліковувалась. В подальшому пляшки маркувались марками акцизного податку України, які нібито знищені, як невикористані. Щоб замаскувати факт використання невідповідної марки акцизного податку, зверху наклеювали додаткову етикетку з різними позначеннями», - зазначають в управлінні захисту економіки.

В ході обшуків також вилучено понад 1 млн грн готівкою.

Слідчим відділом Амур-Нижньодніпровського відділу поліції Дніпра відкрито кримінальне провадження за ст. 199 КК України (зберігання, з метою використання при продажу товарів марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів).

Наразі триває слідство.