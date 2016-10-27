Черговий путінський "гумконвой" вторгся на територію України

Про це йдеться в повідомленні МНС Росії на офіційному сайті відомства.

Як повідомляють у російському МНС, маршрут до пунктів пропуску пройдений без затримок, непередбачених ситуацій в дорозі не сталося.

На шляху прямування колона МНС Росії розділилася на дві частини.

Запевняється, що більше 40 автомобілів з гуманітарним вантажем загальною масою понад 440 тонн продовжили рух в пункти розвантаження Донецької і Луганської областей. Основна маса вантажу – це начебто продукти харчування, медикаменти та пожежно-технічне майно.

Як повідомляв УНІАН, РФ з серпня 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбасі так звані «гуманітарні конвої». Митну і прикордонну служби України не допускають до огляду цих вантажівок.

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Українська сторона заявляла про отримання доказів того, що в цих вантажівках серед ящиків з продуктами харчування була зброя, боєприпаси та протитанкові гранати.

У МЗС України неодноразово вимагали від РФ припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої «гуманітарної допомоги».