У Дніпрі поліція накрила 4 "наливайки" (фото)

Про це Інформатору повідомили в прес-службі патрульної поліції Дніпра.

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Вчора на Слобожанському проспекті співробітники правоохоронних органів виявили торговий кіоск, в якому продавали алкоголь без ліцензії. Патрульні вилучили 151 пляшку спиртних напоїв обсягом понад 100 літрів. Вилучене оцінюють у 2700 гривень.

Також вчора вранці патрульні поліцейські спільно з інспекторами з благоустрою «накрили» павільйон «Пивбуль» на Панікахи. Пиво на розлив там теж продавали без ліцензії на продаж.

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Як повідомляють правоохоронці, продавець відмовився надати документи. Поліцейські вилучили 12 металевих кег з пивом загальним обсягом близько 500 літрів.

У Шевченківському районі поліцейські виявили ще один павільйон, де незаконно торгували алкогольними напоями, на вулиці Тополина. Нелегальні спиртні напої вилучено, за фактом вилучення склали протокол.

Сьогодні на вулиці Широкій у районі міської лікарні №20 поліцейські вилучили близько 60 кг нелегального алкоголю в тарі по 5 літрів. Як повідомляють очевидці, кіоск ліквідували через неодноразові заяви місцевих жителів, оскільки тут кілька разів труїлися алкоголем.