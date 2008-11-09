Долар став дефіцитом у Києві

Купити в Києві американську валюту непросто, зате її виставляють за поміркованою ціною - в середньому 5,80. Виправдання торговців з приводу нестачі долара та євро просте: вони продають лише те, що їм принесли, а люди нині з іноземною валютою прощатися не хочуть.

Напередодні у столиці купити долар було практично неможливо. Фахівці кажуть: це пов‘язано з останньою постановою Нацбанку України, який заборонив комерційним банкам продавати валюту дорожче, ніж на півтора відсотка від офіційного курсу. А це невигідно самим фінансовим установам, бо один відсоток з валютних операцій вони віддають у Пенсійний фонд. А працювати без прибутку і тим більше собі у збиток ніхто не буде. Саме тому готівкові долар і євро притримують.

Тим часом біля обмінників знову з‘явилися чорні міняйли, у них валюта є завжди, але за іншим курсом. З нового ж року НБУ планує закрити всі обмінні пункти, тож придбати будь-яку іноземну валюту можна буде лише у банку.

ICTV