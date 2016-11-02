Міністр молоді та спорту: в Україні є висока ймовірність раннього розпаду молодих сімей

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр молоді та спорту України Ігор Жданов під час парламентських слухань на тему: “Ціннісні орієнтації сучасної української молоді”.

Він зауважив, що “однією з гострих проблем є висока ймовірність раннього розпаду сім'ї”. Жданов наголосив на необхідності у формуванні “якісно нової сімейної політики, спрямованої на зміцнення інституту сім'ї та подолання демографічної кризи”.

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В інформаційно-аналітичних матеріалах, які розповсюджені на парламентських слуханнях, зазначається, що у 2015 році серед молоді України зберігався високий рівень шлюбності: майже 80% чоловіків і 85% жінок, які реєстрували шлюб — це особи віком до 35 років. Щодо перших шлюбів ці показники перевищували 90%.

Метою створення сім'ї молоді люди в першу чергу визнають народження і виховання дітей (77%) та кохання і бажання жити з близькою людиною (81%), разом з тим 12% - називають ціллю “покращення матеріального становища”.

Згідно з інформаційно-аналітичними матеріалами, щороку серед молоді зменшується частка тих, хто реєструє шлюб у віці до 20 років, і зростає частка 25-29 і 30-34-річних. Ранні шлюби, коли наречена віком до 18 років, стають нетиповим явищем, і у 2014 і 2015 роках вони склали менше 1% всіх зареєстрованих шлюбів.