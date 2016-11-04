Поліція шукає свідків знущання над хворою поліцейською у Дніпрі, дівчина у лікарні

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Патрульної поліції України у Facebook.

На ньому патрульна в безпорадному стані, в той же момент за кадром чути знущання чоловіків, які знімають це ганебне відео.

Щоб виключити всілякі домисли про стан дівчини, у відповідному медичному закладі провели необхідні аналізи. Результат аналізів на алкогольне, наркотичне сп'яніння, а також вплив лікарських препаратів — негативний.

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Зараз Тетяна знаходиться на стаціонарному лікуванні в клініці. За словами лікарів, її стан — середньої тяжкості. В даний момент триває обстеження організму, діагностувати захворювання поки не вдалося. Найближчим часом відбудеться консиліум лікарів, на якому вони приймуть рішення щодо протоколу процедур.

Також розшукуються свідки цієї події. Осіб, які морально знущались з дівчини, притягнуть до відповідальності та публічного вибачення перед патрульною.