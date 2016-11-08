Порошенко назвав відкриття пам’ятника князю Володимиру в Москві спробою "гібридного" привласнення історії

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час відкриття пам’ятника українському поету та філософу Григорію Сковороді в Любляні (Словенія).

«В ці дні відкрито ще один пам’ятник. У Кремлі біля непохованого Володимира Леніна вони відкрили пам’ятник нашому київському князю Володимиру. Це ще одна демонстрація спроби гібридного привласнення історії», - заявив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада президент РФ Володимир Путін відкрив пам'ятник київському князю Володимиру в Москві.

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Зазначимо, що образ відкритого у Москві пам’ятника відрізняється від того, що стоїть у Києві, тим, що він тримає у руці меч, а не шапку. В усьому іншому він дуже нагадує встановлений ще в середині 19 столітті монумент на Володимирський гірці у столиці України.